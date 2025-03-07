Новий раунд. Що відомо про переговори України та США в Саудівській Аравії

Наступного тижня делегації України та США зустрінуться в Саудівській Аравії. Сторони поновлюють переговори після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі. На порядку денному майбутнє двосторонніх відносин, шлях до завершення війни та можливе підписання угоди про копалини.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що наразі відомо про зустріч у Саудівській Аравії.

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Дата і місце зустрічі

Українська та американська делегації проведуть переговори у вівторок, 11 березня, в Джидді (Саудівська Аравія).

Після напруженої зустрічі у Вашингтоні 28 лютого команди обох країн відновили роботу. Про підготовку до переговорів говорили в Штатах та в Україні протягом останніх днів. А вчора спецпредставник лідера США Стів Віткофф повідомив, що зустріч з української стороною відбудеться в одному з міст Саудівської Аравії на початку наступного тижня.

Невдовзі президент України Володимир Зеленський підтвердив майбутні переговори делегацій. Він зазначив, що на понеділок, 10 березня, заплановано його візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом.

"Після цього моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена у мирі", - наголосив Зеленський.

Склад делегацій і чи буде РФ

За даними джерел РБК-Україна, українську делегацію на переговорах очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Західні ЗМІ також писали, що на зустрічі буде присутнім міністр оборони України Рустем Умєров.

Американську сторону представлятимуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Зазначимо, переговорна команда від Штатів у цьому ж складі була на зустрічі із представниками РФ, яка відбулася 18 лютого також у Саудівській Аравії.

Щодо можливої присутності росіян на майбутніх переговорах висловилися в українському МЗС. Як заявив речник міністерства Георгій Тихий, зустріч має бути двосторонньою, а про плани залучення РФ немає інформації.

"Нам нічого не відомо про те, що там мають бути росіяни. Ми такої інформації не отримували і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни", - зазначив Тихий.

Водночас він додав, що Україна не втручається у переговори РФ та США, і так само вважає, що ніхто не має право втручатися у двосторонні відносини нашої країни зі Штатами, у тому числі Росія.

Головні теми та очікування від переговорів

В МЗС України озвучили наступний порядок денний зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня:

шлях до миру - буде в центрі розмови;

- буде в центрі розмови; українсько-американські двосторонні відносини ;

; стратегічне партнерство та його подальший розвиток.

Зокрема, може бути підписана угода про копалини, яку мали укласти під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону 28 лютого.

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Україна залишається готовою укласти угоду зі Штатами щодо мінеральних ресурсів. Але за його словами, тема досить чутлива, тому не варто забігати наперед.

"Я думаю, що безперечно ця зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії, є однією з нагод (щоб підписати угоду зі США про мінерали - ред.). Це правда. Але давайте не будемо забігати наперед і подивимося, як далі будуть розвиватися події", - сказав він.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк також назвав угоду про надра однією з тем переговорів України зі США. У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна Подоляк розповів про три аспекти, які будуть у центрі уваги зустрічі:

Перший аспект - як буде виглядати рамкова угода між Україною та США, оскільки вона все ще допрацьовується;

Другий аспект переговорів - військова допомога критичними видами озброєнь, які можуть надавати лише Штати (наприклад, ракети до комплексів Patriot);

Третій аспект - формат переговорів із РФ, які можуть бути етапи, як будуть узгоджуватися позиції між Україною, Європою і США.

Очікування американської сторони від зустрічі в Саудівській Аравії озвучив спецпредставник президента США Стів Віткофф. За його словами, під час переговорів можливе обговорення рамок мирної угоди між Україною і РФ.

"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб створити основу для мирної угоди і початкового припинення вогню", - заявив Віткофф на етапі підготовки зустрічі.

На думку спецпредставника президента США, важливим є зближення сторін конфлікту, щоб скоротити розрив між Україною та РФ.

Стів Віткофф додав, що глава України Володимир Зеленський пообіцяв підписати угоду зі Штатами щодо природних копалин.

"І ми подивимося, чи він виконає цю обіцянку", - підкреслив чиновник, анонсуючи переговори України та США.

При підготовці використовувалися: публікації Sky News, Axios, заява президента України Володимира Зеленського, заяви з брифінгу МЗС, коментар радника голови ОП Михайла Подоляка YouTube-каналу РБК-Україна.