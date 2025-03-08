Зеленський розповів, хто поїде на переговори з США у Саудівську Аравію

Українська делегація у вівторок, 11 березня, проведе переговори з США у Саудівській Аравії. Окрім керівника Офісу президента Андрія Єрмака, на зустріч поїдуть ще три посадовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в X (Twitter).

"Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою", - зазначив президент.

Як повідомив Зеленський, українську команду буде представляти голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Глава держави наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко й результативно", - додав президент.