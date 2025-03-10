Трамп и Стармер обсудили Украину накануне переговоров в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор в понедельник, 10 марта. Обсудили Украину и завтрашние переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
Трамп и Стармер разговаривали по телефону 20 минут, сообщили на Даунинг-стрит. По словам представителя премьер-министра, во время разговора Стармер выразил надежду, что обмен разведывательной информацией между США и Украиной будет восстановлен как можно скорее после встречи в Саудовской Аравии.
"Премьер-министр выразил надежду, что переговоры принесут положительный результат, который позволит восстановить помощь США и обмен разведданными", - заявил представитель Стармера.
Лидеры США и Британии также коснулись в разговоре экономического соглашения, которое ранее обсуждали в Белом доме, и отметили прогресс в переговорах по нему. Оба согласились поддерживать связь.
Кроме того, представитель премьера сообщил, что британские чиновники контактировали с украинскими коллегами на фоне новых масштабных российских атак на Украину.
Напомним, завтра в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями.
Сообщалось, что со стороны США участие в переговорах примут спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
Украинскую команду будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Президент Владимир Зеленский перед переговорами подчеркнул, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Зеленский надеется, что удастся обсудить и согласовать "необходимые решения и шаги".
В свою очередь, госсекретарь Рубио выразил надежду на успешную встречу представителей двух делегаций. По его словам, Соединенные Штаты надеются на конструктивные переговоры, которые позволят определить позицию Украины.
"Важно четко определить намерения Украины относительно мирного урегулирования, а также подтвердить, что Украина готова идти на сложные решения, так же как и россияне", - подчеркнул госсекретарь США.
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