США на переговорах хочуть чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо, який братиме участь у переговорах США та України у вівторок, 11 березня, висловив сподівання на успішну зустріч представників двох делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами Рубіо, Сполучені Штати сподіваються на конструктивні переговори, які дозволять визначити позицію України.
"Важливо чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, а також підтвердити, що Україна готова йти на складні рішення, так само як і росіяни", - підкреслив держсекретар США.
Нагадаємо, Рубіо увійшов до складу американської делегації для переговорів з Україною у Джидді. Разом з ним до Саудівської Аравії відправилися представник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.
Переговори у Саудівській Аравії
Нагадаємо, завтра у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Раніше було відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні цих перемовин, але участі в зустрічі делегацій він не буде брати.
Як повідомив Зеленський, українську команду буде представляти голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.
Глава держави наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".
Своєю чергою, спецпредставник Віткофф напередодні зустрічі заявив, що США очікують "значного прогресу" в переговорах з Україною цього тижня.
"Сполучені Штати очікують значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня та сподіваються на підписання угоди щодо критично важливих мінералів", - зазначив Віткофф.
За словами спецпредставника, обговорення на зустрічі двох делегацій також торкнеться обміну розвідданими між США та Україною.