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США на переговорах хочуть чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, - Рубіо

Понеділок 10 березня 2025 18:14
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США на переговорах хочуть чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, - Рубіо Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Держсекретар США Марко Рубіо, який братиме участь у переговорах США та України у вівторок, 11 березня, висловив сподівання на успішну зустріч представників двох делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Рубіо, Сполучені Штати сподіваються на конструктивні переговори, які дозволять визначити позицію України.

"Важливо чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, а також підтвердити, що Україна готова йти на складні рішення, так само як і росіяни", - підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, Рубіо увійшов до складу американської делегації для переговорів з Україною у Джидді. Разом з ним до Саудівської Аравії відправилися представник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, завтра у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Раніше було відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні цих перемовин, але участі в зустрічі делегацій він не буде брати.

Як повідомив Зеленський, українську команду буде представляти голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Глава держави наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".

Своєю чергою, спецпредставник Віткофф напередодні зустрічі заявив, що США очікують "значного прогресу" в переговорах з Україною цього тижня.

"Сполучені Штати очікують значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня та сподіваються на підписання угоди щодо критично важливих мінералів", - зазначив Віткофф.

За словами спецпредставника, обговорення на зустрічі двох делегацій також торкнеться обміну розвідданими між США та Україною.

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