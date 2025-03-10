США на переговорах хочуть чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо, який братиме участь у переговорах США та України у вівторок, 11 березня, висловив сподівання на успішну зустріч представників двох делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами Рубіо, Сполучені Штати сподіваються на конструктивні переговори, які дозволять визначити позицію України.

"Важливо чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, а також підтвердити, що Україна готова йти на складні рішення, так само як і росіяни", - підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, Рубіо увійшов до складу американської делегації для переговорів з Україною у Джидді. Разом з ним до Саудівської Аравії відправилися представник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, завтра у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Раніше було відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні цих перемовин, але участі в зустрічі делегацій він не буде брати.

Як повідомив Зеленський, українську команду буде представляти голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Глава держави наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".