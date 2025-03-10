Трамп і Стармер обговорили Україну напередодні перемовин у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели телефонну розмову у понеділок, 10 березня. Обговорили Україну і завтрашні переговори американської й української делегацій у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

Трамп і Стармер розмовляли телефоном 20 хвилин, повідомили на Даунінг-стріт. За словами речника прем'єр-міністра, під час розмови Стармер висловив сподівання, що обмін розвідувальною інформацією між США та Україною буде відновлено якомога швидше після зустрічі у Саудівській Аравії.

"Прем'єр-міністр висловив сподівання, що переговори принесуть позитивний результат, який дозволить відновити допомогу США та обмін розвідданими", - заявив представник Стармера.

Лідери США та Британії також торкнулися у розмові економічної угоди, яку раніше обговорювали в Білому домі, та відзначили прогрес у переговорах щодо неї. Обидва погодилися підтримувати зв'язок.

Окрім того, речник прем'єра повідомив, що британські чиновники контактували з українськими колегами на тлі нових масштабних російських атак на Україну.

Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, завтра у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями.

Повідомлялося, що з боку США участь у переговорах візьмуть спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Українську команду буде представляти голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Президент Володимир Зеленський перед переговорами наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".