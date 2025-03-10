Трамп и Стармер обсудили Украину накануне переговоров в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор в понедельник, 10 марта. Обсудили Украину и завтрашние переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

Трамп и Стармер разговаривали по телефону 20 минут, сообщили на Даунинг-стрит. По словам представителя премьер-министра, во время разговора Стармер выразил надежду, что обмен разведывательной информацией между США и Украиной будет восстановлен как можно скорее после встречи в Саудовской Аравии.

"Премьер-министр выразил надежду, что переговоры принесут положительный результат, который позволит восстановить помощь США и обмен разведданными", - заявил представитель Стармера.

Лидеры США и Британии также коснулись в разговоре экономического соглашения, которое ранее обсуждали в Белом доме, и отметили прогресс в переговорах по нему. Оба согласились поддерживать связь.

Кроме того, представитель премьера сообщил, что британские чиновники контактировали с украинскими коллегами на фоне новых масштабных российских атак на Украину.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, завтра в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями.

Сообщалось, что со стороны США участие в переговорах примут спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Украинскую команду будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Президент Владимир Зеленский перед переговорами подчеркнул, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Зеленский надеется, что удастся обсудить и согласовать "необходимые решения и шаги".