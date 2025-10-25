UA

Трамп і Рютте тиснуть на Мелоні, щоб Італія приєдналася до програми PURL, - La Stampa

Фото: Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте чинять тиск на прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, щоб країна приєдналася до програми закупівлі зброї для України (PURL).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

"Ми знаємо, що на Мелоні почали чинити тиск, і, як повідомляється, сам Трамп просив прем'єр-міністра докласти зусиль", - пише видання.

Водночас La Stampa додало, що найбільше на приєднання Італії до програми PURL наполягав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"(Він наполягав - ред.), розуміючи, що тільки за допомогою цього інструменту можна буде стимулювати закупівлю озброєння для Києва і консолідувати Північноатлантичний Альянс", - пояснює ЗМІ.

Мелоні зі свого боку зберігає обережність через побоювання внутрішньополітичних проблем. Зокрема, два дні тому правопопулістська партія Lega "викликала у неї гнів у парламенті, піддавшись рівнянню "більше зброї, менше охорони здоров'я".

Також у "Русі п'яти зірок" анонсували, що сенатор Бруно Мартон, який є лідером групи в Комітеті з оборони, надішле чинному міністрові оборони запит, щоб з'ясувати, "чи приєднається Італія до PURL і де вона має намір знайти необхідні ресурси".

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg написало, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив з ініціативою приєднатися до купівлі зброї у США для України в рамках механізму PURL.

Також зазначимо, що PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна ініціатива США і НАТО, яка спрямована на постачання озброєнь Україні.

У рамках цієї програми формується перелік пріоритетних потреб ЗСУ, який передають країнам-партнерам. Далі, після затвердження списку, держави виділяють гроші на закупівлю американської зброї. Тобто, фінансування здійснює НАТО, а потім США відправляють озброєння.

Варто додати, що в середині жовтня генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що до ініціативи PURL приєдналися 17 країн Альянсу.

