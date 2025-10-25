Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Италия присоединилась к программе PURL, - La Stampa

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, чтобы страна присоединилась к программе закупки оружия для Украины (PURL).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.
"Мы знаем, что на Мелони начали оказывать давление, и, как сообщается, сам Трамп просил премьер-министра приложить усилия", - пишет издание.
В то же время La Stampa добавило, что больше всех на присоединение Италии в программе PURL настаивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"(Он настаивал - ред.), понимая, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку орудия для Киева и консолидировать Североатлантический Альянс", - поясняет СМИ.
Мелони в свою очередь сохраняет осторожность из-за опасения внутриполитических проблем. В частности, два дня назад правопопулистская партия Lega "вызвала у нее гнев в парламенте, поддавшись уравнению "больше оружия, меньше здравоохранения".
Также в "Движении пяти звезд" анонсировали, что сенатор Бруно Мартон, который является лидером группы в Комитете по обороне, направит действующему министру обороны запрос, чтобы выяснить, "присоединится ли Италия к PURL и где она намерена найти необходимые ресурсы.
Напомним, пару дней назад Bloomberg написало, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил с инициативой присоединения к покупке оружия у США для Украины в рамках механизма PURL.
Также отметим, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, которая направлена на поставки вооружений Украине.
В рамках этой программы формируется перечень приоритетных потребностей ВСУ, который передают странам-партнерам. Далее, после утверждения списка, государства выделяют деньги на закупку американского оружия. То есть, финансирование осуществляет НАТО, а затем США отправляют вооружения.
Стоит добавить, что в середине октября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что инициативе PURL присоединились 17 стран Альянса.