Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Италия присоединилась к программе PURL, - La Stampa

"Мы знаем, что на Мелони начали оказывать давление, и, как сообщается, сам Трамп просил премьер-министра приложить усилия", - пишет издание.

В то же время La Stampa добавило, что больше всех на присоединение Италии в программе PURL настаивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"(Он настаивал - ред.), понимая, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку орудия для Киева и консолидировать Североатлантический Альянс", - поясняет СМИ.

Мелони в свою очередь сохраняет осторожность из-за опасения внутриполитических проблем. В частности, два дня назад правопопулистская партия Lega "вызвала у нее гнев в парламенте, поддавшись уравнению "больше оружия, меньше здравоохранения".

Также в "Движении пяти звезд" анонсировали, что сенатор Бруно Мартон, который является лидером группы в Комитете по обороне, направит действующему министру обороны запрос, чтобы выяснить, "присоединится ли Италия к PURL и где она намерена найти необходимые ресурсы.