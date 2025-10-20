Італія готова купувати американську зброю для України через PURL, - Bloomberg

Італія висловила готовність підключитися до купівлі зброї у США для України в рамках механізму PURL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією неназваних джерел видання, міністр оборони Італії Гвїдо Крозетто виступив з ініціативою щодо участі в PURL під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня.

Як пише Bloomberg, спочатку Італія виступала проти участі в PURL, пояснюючи це тим, що в України є й інші канали для отримання зброї.

Співрозмовники видання стверджують, що нова позиція Риму частково пов'язана з побоюваннями, що Італія може опинитися на узбіччі, якщо програма опиниться під контролем деяких союзників.

Італія вже надала Україні щонайменше 10 пакетів військової допомоги. За словами джерел журналістів, Рим, зокрема, передавав засоби протиповітряної оборони, включно з батареями SAMP/T. Зміст пакетів засекречено.