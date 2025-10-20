ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Італія готова купувати американську зброю для України через PURL, - Bloomberg

Рим, Понеділок 20 жовтня 2025 22:06
UA EN RU
Італія готова купувати американську зброю для України через PURL, - Bloomberg Фото: Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія висловила готовність підключитися до купівлі зброї у США для України в рамках механізму PURL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією неназваних джерел видання, міністр оборони Італії Гвїдо Крозетто виступив з ініціативою щодо участі в PURL під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня.

Як пише Bloomberg, спочатку Італія виступала проти участі в PURL, пояснюючи це тим, що в України є й інші канали для отримання зброї.

Співрозмовники видання стверджують, що нова позиція Риму частково пов'язана з побоюваннями, що Італія може опинитися на узбіччі, якщо програма опиниться під контролем деяких союзників.

Італія вже надала Україні щонайменше 10 пакетів військової допомоги. За словами джерел журналістів, Рим, зокрема, передавав засоби протиповітряної оборони, включно з батареями SAMP/T. Зміст пакетів засекречено.

Програма PURL

Нагадаємо, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна ініціатива США і НАТО, спрямована на постачання озброєння Україні. У рамках програми формується перелік пріоритетних потреб української армії, який передається союзникам.

Після затвердження списку партнери виділяють кошти на закупівлю американської зброї відповідно до запитів Києва. Фінансування надходить на спеціальний рахунок НАТО, а потім США безпосередньо організовують постачання озброєння.

15 жовтня генсек НАТО Марк Рютте оголосив, що Україна отримала від 17 країн НАТО зобов'язання брати участь у програмі PURL. Після запуску програми гроші на купівлю Україні американської зброї виділили тільки шість країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Італія Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
РФ ракетами та дронами вдарила по Павлограду: 16 людей постраждали, четверо у тяжкому стані
РФ ракетами та дронами вдарила по Павлограду: 16 людей постраждали, четверо у тяжкому стані
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів