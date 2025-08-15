Трамп і Путін зустрілися на Алясці

Головне:

Що відомо про зустріч Трампа і Путіна на Алясці і чому її називають історичною?

Що передувало саміту, на якому США хочуть наблизити припинення війни в Україні?

Що стоїть за пропозиціями Кремля та позицією США?

Що відомо про плани тристороннього саміту Трамп-Зеленський-Путін?

Які ведуться суперечки щодо територій України?

Лідери зустрілися на червоній доріжці в аеропорту в Анкориджі. Вони потиснули один одному руки та сіли до однієї автівки, вирушивши на місце переговорів. Трансляцію вів Білий дім.

Журналісти встигли задати питання російському диктатору щодо війни, але він уник відповіді.

Так, на питання журналістів "президент Путін, чи ви припините вбивати цивільних?", він зробив жест, ніби він не чує питання через шум авіаційних двигунів.

Місце зустрічі на Алясці та чому вона є історичною

Російський диктатор вперше відвідує США за останнє десятиліття - попереднього разу він побував у Нью-Йорку у 2015 році на Генасамблеї ООН. Сьогоднішній саміт на Алясці є першою особистою зустріччю лідерів РФ та США з 2021 року, коли Путін спілкувався з тодішнім президентом Джо Байденом у Женеві.

Безпосередньо з Дональдом Трампом російський диктатор востаннє вів переговори тет-а-тет у 2018 році в Гельсінкі, а наступного року вони бачилися на саміті G20 в Японії у складі делегацій. Після повернення Трампа до Білого дому на початку 2025 року вони вже щонайменше шість разів говорили телефоном.

Сьогоднішня зустріч Трампа і Путіна проходить на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон. Її обрали з безпекових причин.

Загалом вибір місця для саміту був обмежений через ордер МКС на арешт Путіна: Росія відмовилася від зустрічі в Європі, а Білому дому, очевидно не підійшов варіант з ОАЕ, тож у підсумку лишилися Угорщина та США. Згода Путіна на Аляску стала несподіванкою для Вашингтона. Варто зауважити, що Аляска, як частина США, не підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тому Путіна там не заарештують, адже ордер МКС там не має жодної сили. Ба більше, зустріч Трампа і Путіна на Алясці має історичний відтінок, адже вперше лідери США та Росії зібралися саме на території, яка колись належала Російській імперії та була продана Америці у 1867 році. Війна в Україні - головна тема переговорів Центральною темою саміту буде війна в Україні. США наголошують, що хочуть домогтися припинення вогню в Україні. Також російська та американська делегації торкнуться питання двосторонніх відносин. Як анонсувалося, спочатку лідери мали провести зустріч тет-а-тет (лише в присутності перекладачів), а потім перемовини у форматі делегацій. Однак американський NBC News з посиланням на високопосадовця Білого дому написав, що раніше запланована зустріч віч-на-віч між Трампом і Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі "три на три". За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Загалом до делегації Трампа входять:

держсекретар США Марко Рубіо

міністр фінансів Скотт Бессент

міністр торгівлі Говард Лютнік

директор Національної розвідки Джон Реткліфф

начальник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз

політичний директор Білого дому Джеймс Блер

заступник голови апарату Білого дому Бо Харрісон

директор з комунікацій Нік Луна

заступник директора з комунікацій Ден Скавіно

прес-секретар Білого дому Стівен Чунг

радник з національної безпеки Роберт Гебрієл

прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт

радник з правових питань Вілл Шарф

радник з економічної політики Росс Вортінгтон

спеціальний посланець Стів Віткофф

посол США Моніка Кроулі

Від російської сторони, крім Путіна, представлені:

глава МЗС РФ Сергій Лавров

помічник глави Кремля Юрій Ушаков

міністр оборони РФ Андрій Білоусов

міністр фінансів РФ Антон Силуанов

голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв

У Кремлі та Білому домі анонсували, що за підсумками переговорів очікується спільна пресконференція лідерів. Однак Трамп не виключав, що після зустрічі він може поспілкуватися ж журналістами й сам, якщо "зустріч закінчиться погано".

Хоча американський лідер оцінював, що існує "25-відсоткова ймовірність" того, що зустріч із главою Кремля у принципі не буде успішною.

При цьому президент США висловлював сумнів у тому, що йому вдасться переконати Путіна припинити напади на цивільних жителів України, оскільки "в нього вже була така розмова з ним", але удари РФ продовжувалися.

Варто зазначити, що саміт між Путіним і Трампом відбувається після того, як президент США поставив Росії дедлайн для того, аби вона пішла на укладення мирної угоди.

Напередодні Трамп провів онлайн-конференцію з Володимиром Зеленським і лідерами ЄС. Як писали західні ЗМІ, він запевнив, що не обговорюватиме питання територій України, і що будь-які рішення стосовно її майбутнього ухвалюватимуться лише за участі Києва.

Президент США висловив сподівання, що Путін "укладе угоду", проте не впевнений у тому, що це відбудеться одразу після саміту на Алясці.

"Путін знає, що я найскладніший противник, з яким йому колись доводилося мати справу", - заявив Трамп у розмові зі ЗМІ.

І глава Білого дому, і Кремль наголосили, що підписання будь-яких документів за підсумками зустрічі не планується.

Кремлівські ультиматуми та позиція Києва

За даними Wall Street Journal, Кремль висував адміністрації США пропозицію припинити бойові дії в обмін на передачу йому частини Донбасу, що контролюється ЗСУ, та Криму.

Президент України Володимир Зеленський таку ідею категорично відкинув, наголосивши, що територіальна цілісність країни закріплена в Конституції. За його словами, росіяни не зацікавлені в мирі і навпаки готують нові наступальні операції.

"Ми не можемо зробити це (вийти з Донбасу - ред.). Всі забувають першу частину - наші території незаконно окуповані. Донбас для руських - це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну", - підкреслив Зеленський.

Європейські лідери, з якими разом із Зеленським за два дні до саміту Трамп провів онлайн-розмову, також наголошують: будь-які домовленості щодо миру можливі лише за прямої участі України.

До слова, після розмови з європейськими лідерами Трамп назвав віртуальні переговори "дуже дружніми" та оцінив їх на 10 балів. За словами ж Зеленського, під час відеоконференції було узгоджено п’ять ключових принципів - від гарантій безпеки до посилення санкцій у разі відмови Москви від припинення вогню.

Плани на тристоронній саміт Трамп-Путін-Зеленський

Глава Білого дому анонсував можливу тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, яка, за даними CNN, може відбутися вже наступного тижня. Водночас Трамп наголосив: рішення ухвалить після саміту 15 серпня - друга зустріч відбудеться лише, якщо перша дасть потрібні результати.

Також президент США повідомив, що розглядає три можливі місця для наступних переговорів з лідерами України та РФ.

За інформацією як джерел РБК-Україна, Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором у будь-якому форматі, а от Путін - "не дуже".

"Президент Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само як і Україна. Нам потрібно зробити три зустрічі. Дві двосторонні, одну - тристоронню. І, напевно, після тристоронньої буде результат", - заявляв сам президент України під час розмови зі ЗМІ.

На запитання, чому Зеленського не включили до зустрічі 15 серпня, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт відповіла, що Трамп "погодився на цю зустріч на прохання президента Путіна". Вона додала, що сподівається, що троє лідерів зможуть зустрітися разом найближчим часом.

І хоча спочатку Трамп обіцяв, що зателефонує Зеленському та європейським лідерам після саміту з Путіним, згодом він дещо змінив свою думку. Він сказав, що буде робити відповідні дзвінки тільки якщо на Алясці буде досягнуто прогресу, аби рухатися вперед.

Якщо ж саміт завершиться провалом, то в США обіцяють, що готові перейти до нових економічних обмежень проти Росії та її союзників. Імовірно, йдеться про законопроект, який підготував Сенат про впровадження тарифів на імпорт тих країн, які купують російські енергоресурси.

"Суперечка за території" та гарантії безпеки для України

Сьогоднішню зустріч з Путіним американський лідер характеризував як "суперечку про кордони та землі". І хоча Трамп запевнив, що не обговорюватиме з Путіним поділ українських територій, загалом він і його адміністрація вважають "питання обміну територіями" необхідною частиною угоди між Україною та РФ.

Держсекретар США Марко Рубіо зокрема виступав із заявою, що "для миру в Україні потрібні будуть гарантії безпеки та обмін територіями".

Він пояснював, що Трамп іде на перемовини з Путіним, сподіваючись домогтися припинення бойових дій у війні в Україні, "але комплексне вирішення конфлікту займе більше часу".

"Щоб досягти миру, я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться поговорити про гарантії безпеки. Доведеться поговорити про територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються", - сказав Рубіо.

Він акцентував, що надія президента США полягає в тому, аби "домогтися якоїсь зупинки бойових дій, після чого відбудуться ці розмови".

Зеленський натомість назвав обмін територій складним питанням, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України та суверенітету держави.

Президент України наполягає, що потрібно розібратися в цілях Путіна і в сенсах, які він постійно демонструє та говорить. І тоді стане зрозуміло, що відбувається, і що диктатор робить.

Також український лідер окреслив свій план завершення війни.

"Він дуже простий: ceasefire (припинення вогню - ред.) і за час ceasefire ми повинні обговорити і вирішити питання, при медіації США і при зрозумілих гарантіях безпеки - хто що спроможний гарантувати? Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати рускіє. Повинна бути погоджена позиція", - заявив президент України.

Як пише Politico, США все ж таки готові обговорювати гарантії безпеки для України. Однак за умови, що ці зусилля не будуть реалізовуватися в рамках НАТО.