Трамп и Путин встретились на Аляске

Главное:

Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске и почему ее называют исторической?

Что предшествовало саммиту, на котором США хотят приблизить прекращение войны в Украине?

Что стоит за предложениями Кремля и позицией США?

Что известно о планах трехстороннего саммита Трамп-Зеленский-Путин?

Какие ведутся споры касательно территорий Украины?

Лидеры встретились на красной дорожке в аэропорту в Анкоридже. Они пожали друг другу руки и сели в автомобиль, отправившись на место переговоров. Трансляцию вел Белый дом.

Журналисты успели задать вопрос российскому диктатору о войне, но он ушел от ответа.

Да, на вопрос журналистов "президент Путин, прекратите ли вы убивать гражданских?", он сделал жест, будто он не слышит вопрос из-за шума авиационных двигателей.

Место встречи на Аляске и почему она является исторической

Российский диктатор впервые посещает США за последнее десятилетие - в предыдущий раз он побывал в Нью-Йорке в 2015 году на Генассамблее ООН. Сегодняшний саммит на Аляске является первой личной встречей лидеров РФ и США с 2021 года, когда Путин общался с тогдашним президентом Джо Байденом в Женеве.

Непосредственно с Дональдом Трампом российский диктатор последний раз вел переговоры тет-а-тет в 2018 году в Хельсинки, а в следующем году они виделись на саммите G20 в Японии в составе делегаций. После возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года они уже по меньшей мере шесть раз говорили по телефону.

Сегодняшняя встреча Трампа и Путина проходит на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ее выбрали по причинам безопасности.

В целом выбор места для саммита был ограничен из-за ордера МУС на арест Путина: Россия отказалась от встречи в Европе, а Белому дому, очевидно, не подошел вариант с ОАЭ, поэтому в итоге остались Венгрия и США. Согласие Путина на Аляску стало неожиданностью для Вашингтона. Стоит заметить, что Аляска, как часть США, не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Поэтому Путина там не арестуют, ведь ордер МУС там не имеет никакой силы. Более того, встреча Трампа и Путина на Аляске имеет исторический оттенок, ведь впервые лидеры США и России собрались именно на территории, которая когда-то принадлежала Российской империи и была продана Америке в 1867 году. Война в Украине - главная тема переговоров Центральной темой саммита будет война в Украине. США отмечают, что хотят добиться прекращения огня в Украине. Также российская и американская делегации коснутся вопроса двусторонних отношений.

Как анонсировалось, сначала лидеры должны были провести встречу тет-а-тет (только в присутствии переводчиков), а затем переговоры в формате делегаций.

Однако американский NBC News со ссылкой на чиновника Белого дома написал, что ранее запланированная встреча тет-а-тет между Трампом и Владимиром Путиным теперь состоится в формате "три на три".

По словам чиновника, в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

В делегацию Трампа входят:

госсекретарь США Марко Рубио

министр финансов Скотт Бессент

министр торговли Говард Лютник

директор Национальной разведки Джон Рэтклифф

начальник аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс

политический директор Белого дома Джеймс Блэр

заместитель главы аппарата Белого дома Бо Харрисон

директор по коммуникациям Ник Луна

заместитель директора по коммуникациям Дэн Скавино

пресс-секретарь Белого дома Стивен Чунг

советник по национальной безопасности Роберт Гэбриел

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

советник по правовым вопросам Уилл Шарф

советник по экономической политике Росс Уортингтон

специальный посланник США Стив Уиткофф

посол США Моника Кроули

От российской стороны, кроме Путина, представлены:

глава МИД РФ Сергей Лавров

помощник главы Кремля Юрий Ушаков

министр обороны РФ Андрей Белоусов

министр финансов РФ Антон Силуанов

глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

В Кремле и Белом доме анонсировали, что по итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров. Однако Трамп не исключал, что после встречи он может пообщаться с журналистами и сам, если "встреча закончится плохо".

Хотя американский лидер оценивал, что существует "25-процентная вероятность" того, что встреча с главой Кремля в принципе не будет успешной.

При этом президент США выражал сомнение в том, что ему удастся убедить Путина прекратить нападения на гражданских жителей Украины, поскольку "у него уже был такой разговор с ним", но удары РФ продолжались.

Стоит отметить, что саммит между Путиным и Трампом происходит после того, как президент США поставил России дедлайн для того, чтобы она пошла на заключение мирного соглашения.

Накануне Трамп провел онлайн-конференцию с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Как писали западные СМИ, он заверил, что не будет обсуждать вопрос территорий Украины, и что любые решения относительно ее будущего будут приниматься только при участии Киева.

Президент США выразил надежду, что Путин "заключит сделку", однако не уверен в том, что это произойдет сразу после саммита на Аляске.

"Путин знает, что я самый сложный противник, с которым ему когда-либо приходилось иметь дело", - заявил Трамп в разговоре со СМИ.

И глава Белого дома, и Кремль подчеркнули, что подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется.

Кремлевские ультиматумы и позиция Киева

По данным Wall Street Journal, Кремль выдвигал администрации США предложение прекратить боевые действия в обмен на передачу ему части Донбасса, контролируемой ВСУ, и Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский такую идею категорически отверг, подчеркнув, что территориальная целостность страны закреплена в Конституции. По его словам, россияне не заинтересованы в мире и наоборот готовят новые наступательные операции.

"Мы не можем сделать это (выйти из Донбасса - ред.). Все забывают первую часть - наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских - это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну", - подчеркнул Зеленский.

Европейские лидеры, с которыми вместе с Зеленским за два дня до саммита Трамп провел онлайн-разговор, также отмечают: любые договоренности по миру возможны только при прямом участии Украины.

К слову, после разговора с европейскими лидерами Трамп назвал виртуальные переговоры "очень дружественными" и оценил их на 10 баллов. По словам же Зеленского, во время видеоконференции было согласовано пять ключевых принципов - от гарантий безопасности до усиления санкций в случае отказа Москвы от прекращения огня.

Планы на трехсторонний саммит Трамп-Путин-Зеленский

Глава Белого дома анонсировал возможную трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным, которая, по данным CNN, может состояться уже на следующей неделе. В то же время Трамп подчеркнул: решение примет после саммита 15 августа - вторая встреча состоится только, если первая даст нужные результаты.

Также президент США сообщил, что рассматривает три возможных места для следующих переговоров с лидерами Украины и РФ.

По информации как источников РБК-Украина, Зеленский готов встретиться с российским диктатором в любом формате, а вот Путин - "не очень".

"Президент Трамп действительно хочет закончить эту войну, так же как и Украина. Нам нужно сделать три встречи. Две двусторонние, одну - трехстороннюю. И, наверное, после трехсторонней будет результат", - заявлял сам президент Украины во время разговора со СМИ.

На вопрос, почему Зеленского не включили во встречу 15 августа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила, что Трамп "согласился на эту встречу по просьбе президента Путина". Она добавила, что надеется, что трое лидеров смогут встретиться вместе в ближайшее время.

И хотя сначала Трамп обещал, что позвонит Зеленскому и европейским лидерам после саммита с Путиным, впоследствии он несколько изменил свое мнение. Он сказал, что будет делать соответствующие звонки только если на Аляске будет достигнут прогресс, чтобы двигаться вперед.

Если же саммит завершится провалом, то в США обещают, что готовы перейти к новым экономическим ограничениям против России и ее союзников. Вероятно, речь идет о законопроекте, который подготовил Сенат о введении тарифов на импорт тех стран, которые покупают российские энергоресурсы.

"Спор за территории" и гарантии безопасности для Украины

Сегодняшнюю встречу с Путиным американский лидер характеризовал как "спор о границах и землях". И хотя Трамп заверил, что не будет обсуждать с Путиным раздел украинских территорий, в целом он и его администрация считают "вопрос обмена территориями" необходимой частью соглашения между Украиной и РФ.

Госсекретарь США Марко Рубио в частности выступал с заявлением, что "для мира в Украине нужны будут гарантии безопасности и обмен территориями".

Он объяснял, что Трамп идет на переговоры с Путиным, надеясь добиться прекращения боевых действий в войне в Украине, "но комплексное решение конфликта займет больше времени".

"Чтобы достичь мира, я думаю, мы все признаем, что придется поговорить о гарантиях безопасности. Придется поговорить о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они борются", - сказал Рубио.

Он акцентировал, что надежда президента США заключается в том, чтобы "добиться какой-то остановки боевых действий, после чего состоятся эти разговоры".

Зеленский взамен назвал обмен территорий сложным вопросом, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины и суверенитета государства.

Президент Украины настаивает, что нужно разобраться в целях Путина и в смыслах, которые он постоянно демонстрирует и говорит. И тогда станет понятно, что происходит, и что диктатор делает.

Также украинский лидер очертил свой план завершения войны.

"Он очень прост: ceasefire (прекращение огня - ред.) и за время ceasefire мы должны обсудить и решить вопрос, при медиации США и при понятных гарантиях безопасности - кто что способен гарантировать? Например: что способна гарантировать Европа, что способны гарантировать США, что способны гарантировать русские. Должна быть согласованная позиция", - заявил президент Украины.

Как пишет Politico, США все же готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины. Однако при условии, что эти усилия не будут реализовываться в рамках НАТО.