Трамп і новий мер Нью-Йорка Мамдані готуються до жорсткої розмови
Президент США Дональд Трамп оголосив, що в п’ятницю зустрінеться в Білому домі з новообраним мером Нью-Йорка Зограном Мамдані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Це буде перша зустріч Дональда Трампа з Зограном Мамдані, який жорстко сперечався під час виборчої кампанії з президентом США.
Протягом кампанії Трамп попереджав: якщо Мамдані стане мером, він обміркує відмову Нью-Йорку у федеральних коштах. Після виборів його адміністрація вже почала перегляд програм фінансування, що приносять місту вигоду, включно з інфраструктурними проєктами.
Зазначимо, що Мамдані, який переміг з програмою жорстких соціальних реформ - замороженням орендної плати, запровадженням універсального догляду за дітьми та розширенням громадських послуг - став одним із найпрогресивніших мерів у історії Нью-Йорка. Його плани фінансуються за рахунок підвищення податків для корпорацій і багатих мешканців міста.
Саме ці ініціативи Трамп під час кампанії називав "комуністичними", а самого Мамдані - політиком, здатним "підірвати фінансову столицю світу".
Роль федерального фінансування для Нью-Йорка
Федеральні кошти є критичними для Нью-Йорка - у 2025 фінансовому році місто отримало близько 10 мільярдів доларів, що становить понад 8% операційного бюджету. До того ж 1 жовтня Білий дім уже призупинив фінансування інфраструктури на 18 млрд доларів, звинувативши місто у порушеннях політики різноманітності та інклюзії.
Тож зустріч у п’ятницю матиме прямий вплив на майбутнє великомасштабних транспортних проєктів і модернізації міських систем.
Мамдані вже повідомив, що його команда дійсно звернулася до Білого дому щодо зустрічі. У розмові з журналістами він наголосив, що прагне "відвертої розмови про вартість життя" і про те, що найбільше турбує мешканців міста.
"Я чув від ньюйоркців, чому вони голосували за Дональда Трампа. В багатьох випадках це спільна для всіх проблема - вони не можуть дозволити собі жити тут", - сказав він.
Нагадаємо, що свою кампанію Мамдані побудував на залученні виборців, розчарованих чинною владою та політикою Демократичної партії.
Президент США Дональд Трамп одразу після оголошення результатів виборів зазначив, що перемога Зохрана Мамдані на виборах мера в Нью-Йорку призвела до "втрати" суверенітету.