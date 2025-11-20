Трамп і новий мер Нью-Йорка Мамдані готуються до жорсткої розмови

Президент США Дональд Трамп оголосив, що в п’ятницю зустрінеться в Білому домі з новообраним мером Нью-Йорка Зограном Мамдані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Це буде перша зустріч Дональда Трампа з Зограном Мамдані, який жорстко сперечався під час виборчої кампанії з президентом США.

Протягом кампанії Трамп попереджав: якщо Мамдані стане мером, він обміркує відмову Нью-Йорку у федеральних коштах. Після виборів його адміністрація вже почала перегляд програм фінансування, що приносять місту вигоду, включно з інфраструктурними проєктами.

Зазначимо, що Мамдані, який переміг з програмою жорстких соціальних реформ - замороженням орендної плати, запровадженням універсального догляду за дітьми та розширенням громадських послуг - став одним із найпрогресивніших мерів у історії Нью-Йорка. Його плани фінансуються за рахунок підвищення податків для корпорацій і багатих мешканців міста.

Саме ці ініціативи Трамп під час кампанії називав "комуністичними", а самого Мамдані - політиком, здатним "підірвати фінансову столицю світу".

Роль федерального фінансування для Нью-Йорка

Федеральні кошти є критичними для Нью-Йорка - у 2025 фінансовому році місто отримало близько 10 мільярдів доларів, що становить понад 8% операційного бюджету. До того ж 1 жовтня Білий дім уже призупинив фінансування інфраструктури на 18 млрд доларів, звинувативши місто у порушеннях політики різноманітності та інклюзії.

Тож зустріч у п’ятницю матиме прямий вплив на майбутнє великомасштабних транспортних проєктів і модернізації міських систем.

Мамдані вже повідомив, що його команда дійсно звернулася до Білого дому щодо зустрічі. У розмові з журналістами він наголосив, що прагне "відвертої розмови про вартість життя" і про те, що найбільше турбує мешканців міста.

"Я чув від ньюйоркців, чому вони голосували за Дональда Трампа. В багатьох випадках це спільна для всіх проблема - вони не можуть дозволити собі жити тут", - сказав він.