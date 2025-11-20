Трамп и новый мэр Нью-Йорка Мамдани готовятся к жесткому разговору

Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу встретится в Белом доме с новоизбранным мэром Нью-Йорка Зограном Мамдани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Это будет первая встреча Дональда Трампа с Зограном Мамдани, который жестко спорил во время избирательной кампании с президентом США.

В течение кампании Трамп предупреждал: если Мамдани станет мэром, он обдумает отказ Нью-Йорку в федеральных средствах. После выборов его администрация уже начала пересмотр программ финансирования, приносящих городу выгоду, включая инфраструктурные проекты.

Отметим, что Мамдани, который победил с программой жестких социальных реформ - замораживанием арендной платы, введением универсального ухода за детьми и расширением общественных услуг - стал одним из самых прогрессивных мэров в истории Нью-Йорка. Его планы финансируются за счет повышения налогов для корпораций и богатых жителей города.

Именно эти инициативы Трамп во время кампании называл "коммунистическими", а самого Мамдани - политиком, способным "взорвать финансовую столицу мира".

Роль федерального финансирования для Нью-Йорка

Федеральные средства являются критическими для Нью-Йорка - в 2025 финансовом году город получил около 10 миллиардов долларов, что составляет более 8% операционного бюджета. К тому же 1 октября Белый дом уже приостановил финансирование инфраструктуры на 18 млрд долларов, обвинив город в нарушениях политики разнообразия и инклюзии.

Поэтому встреча в пятницу будет иметь прямое влияние на будущее крупномасштабных транспортных проектов и модернизации городских систем.

Мамдани уже сообщил, что его команда действительно обратилась в Белый дом по поводу встречи. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что хочет "откровенного разговора о стоимости жизни" и о том, что больше всего беспокоит жителей города.

"Я слышал от ньюйоркцев, почему они голосовали за Дональда Трампа. Во многих случаях это общая для всех проблема - они не могут позволить себе жить здесь", - сказал он.