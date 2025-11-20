ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп и новый мэр Нью-Йорка Мамдани готовятся к жесткому разговору

США, Четверг 20 ноября 2025 08:25
UA EN RU
Трамп и новый мэр Нью-Йорка Мамдани готовятся к жесткому разговору Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу встретится в Белом доме с новоизбранным мэром Нью-Йорка Зограном Мамдани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Это будет первая встреча Дональда Трампа с Зограном Мамдани, который жестко спорил во время избирательной кампании с президентом США.

В течение кампании Трамп предупреждал: если Мамдани станет мэром, он обдумает отказ Нью-Йорку в федеральных средствах. После выборов его администрация уже начала пересмотр программ финансирования, приносящих городу выгоду, включая инфраструктурные проекты.

Отметим, что Мамдани, который победил с программой жестких социальных реформ - замораживанием арендной платы, введением универсального ухода за детьми и расширением общественных услуг - стал одним из самых прогрессивных мэров в истории Нью-Йорка. Его планы финансируются за счет повышения налогов для корпораций и богатых жителей города.

Именно эти инициативы Трамп во время кампании называл "коммунистическими", а самого Мамдани - политиком, способным "взорвать финансовую столицу мира".

Роль федерального финансирования для Нью-Йорка

Федеральные средства являются критическими для Нью-Йорка - в 2025 финансовом году город получил около 10 миллиардов долларов, что составляет более 8% операционного бюджета. К тому же 1 октября Белый дом уже приостановил финансирование инфраструктуры на 18 млрд долларов, обвинив город в нарушениях политики разнообразия и инклюзии.

Поэтому встреча в пятницу будет иметь прямое влияние на будущее крупномасштабных транспортных проектов и модернизации городских систем.

Мамдани уже сообщил, что его команда действительно обратилась в Белый дом по поводу встречи. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что хочет "откровенного разговора о стоимости жизни" и о том, что больше всего беспокоит жителей города.

"Я слышал от ньюйоркцев, почему они голосовали за Дональда Трампа. Во многих случаях это общая для всех проблема - они не могут позволить себе жить здесь", - сказал он.

Напомним, что свою кампанию Мамдани построил на привлечении избирателей, разочарованных действующей властью и политикой Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп сразу после объявления результатов выборов отметил, что победа Зохрана Мамдани на выборах мэра в Нью-Йорке привела к "потере" суверенитета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Нью-Йорк
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте