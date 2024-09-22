Трамп і Гарріс замість других дебатів можуть дати інтерв'ю, - Axios
Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від других дебатів із віце-президентом Камалою Гарріс. Проте обидва кандидати у президенти можуть дати інтерв'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Виданню стало відомо, що Трамп та Гарріс розглядають можливість проведення інтерв'ю у програмі "60 хвилин" на каналі CBS News. Якщо це станеться, їх транслюватимуть одне за одним 7 жовтня як грандіозний фінал передвиборної кампанії.
Як пише Axios, кампанія Гарріс веде активні переговори із програмою "60 хвилин". Джерела з оточення Трампа кажуть, що інтерв'ю відбудеться найближчим часом, але дату поки що не визначено.
Повідомляється, що "60 хвилин" зробили незвичайний крок, розкривши наміри взяти інтерв'ю у статті Девіда Баудера з Associated Press від 12 вересня.
Там сказано, що Скотту Пеллі було доручено взяти інтерв'ю у Трампа, а Білл Уітакер мав взяти інтерв'ю у Гарріс. Зокрема, Уітакер брав інтерв'ю у Гарріс минулої осені, що забезпечило фактор знайомства, який допоміг залучити кампанію.
Крім цього, до участі також запрошено кандидатів на посаду віце-президента Тіма Уолца та Джей Ді Венса.
"Я впевнений, що це спрацює. Для будь-якої кампанії було б не дуже добре, якби вони відмовилися від можливості з'явитися у "60 хвилинах"", - сказав Білл Оуенс, виконавчий продюсер шоу, агентству AP.
Відмова Трампа від дебатів
Нагадаємо, що перші дебати між Трампом і Гарріс відбулися 10 вересня на каналі NBC News. Тоді згідно з опитуванням CNN, 63% респондентів вважали, що переможцем була чинний віцепрезидент США. В оточенні Трампа неофіційно говорили, що в кращому випадку була нічия, у гіршому він програв.
Після цих дебатів кандидатка від демократів запропонувала республіканцю зустрітися на ще одних дебатах. Однак він відмовився.
Учора стало відомо, що Гарріс прийняла запрошення на дебати, які 23 жовтня організовує телеканал CNN. На додачу вона закликала Трампа теж узяти в них участь.
Однак через кілька годин, Трамп відмовився, заявивши, що "вже дуже пізно" для дебатів.
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