Трамп і Гарріс замість других дебатів можуть дати інтерв'ю, - Axios

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від других дебатів із віце-президентом Камалою Гарріс. Проте обидва кандидати у президенти можуть дати інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Виданню стало відомо, що Трамп та Гарріс розглядають можливість проведення інтерв'ю у програмі "60 хвилин" на каналі CBS News. Якщо це станеться, їх транслюватимуть одне за одним 7 жовтня як грандіозний фінал передвиборної кампанії.

Як пише Axios, кампанія Гарріс веде активні переговори із програмою "60 хвилин". Джерела з оточення Трампа кажуть, що інтерв'ю відбудеться найближчим часом, але дату поки що не визначено.

Повідомляється, що "60 хвилин" зробили незвичайний крок, розкривши наміри взяти інтерв'ю у статті Девіда Баудера з Associated Press від 12 вересня.

Там сказано, що Скотту Пеллі було доручено взяти інтерв'ю у Трампа, а Білл Уітакер мав взяти інтерв'ю у Гарріс. Зокрема, Уітакер брав інтерв'ю у Гарріс минулої осені, що забезпечило фактор знайомства, який допоміг залучити кампанію.

Крім цього, до участі також запрошено кандидатів на посаду віце-президента Тіма Уолца та Джей Ді Венса.

"Я впевнений, що це спрацює. Для будь-якої кампанії було б не дуже добре, якби вони відмовилися від можливості з'явитися у "60 хвилинах"", - сказав Білл Оуенс, виконавчий продюсер шоу, агентству AP.