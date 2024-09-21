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Гарріс прийняла запрошення на дебати на CNN і кинула виклик Трампу

Вашингтон, Субота 21 вересня 2024 20:02
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Гарріс прийняла запрошення на дебати на CNN і кинула виклик Трампу Фото: віце-президентка США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Віце-президентка та кандидатка у президенти США Камала Гаррісприйняла запрошення на дебати, які 23 жовтня організує телеканал CNN. І закликала опонента Дональда Трампа взяти у них участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Джен О'Меллі Діллон, глави президентської кампанії Гарріс, кандидатка від демократів готова до ще однієї можливості розділити сцену з Трампом.

"У Дональда Трампа не повинно виникнути проблем із згодою на ці дебати", - сказала вона.

Зазначимо, CNN запропонував формат, за яким кандидати відповідатимуть на питання модераторів протягом 90 хвилин без живої аудиторії у студії. У заяві телеканалу йдеться, що Трамп та Гарріс отримали запрошення.

Як пройшли дебати 10 вересня

Перші дебати за участю Гарріс і Трампа були присвячені цілій низці внутрішньополітичних питань. Але не обійшлося і без зовнішньої політики, включно з Україною.

Зокрема, Трамп ухилився від відповіді, чи хоче перемоги України у російсько-українській війні. І зазначив, що хоче, щоб "війна припинилася". Він також відмовився розкрити свій так званий мирний план. Гарріс у свою чергу звинуватила його у заграванні з диктаторами. За її словами, Володимир Путін "з'їв би Трампа на обід".

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Гарріс перемогла Трампа за очками. Основні підсумки президентських дебатів у США".

Згідно з опитуваннями, після дебатів Гарріс має таку ж перевагу над Трампом, як і до дебатів - у рамках статистичної похибки. За неї готові проголосувати 46%, за опонента - 45%. Опитування Morning Consult показало невелике зниження рейтингів кандидата від республіканців.

На цьому фоні Трамп заявив, що більше не виступатиме на дебатах з Гарріс.

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