"Занадто пізно": Трамп відмовився від дебатів з Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від пропозиції своєї опонентки Камали Гарріс провести ще одні дебати. Він заявив, що "вже надто пізно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Свою відмову Трамп аргументує тим, що американці вже почали голосувати під час виборів 2024 року.

"Проблема з ще одними дебатами в тому, що вже надто пізно, голосування вже почалося", - сказав колишній президент США на мітингу у Вілмінгтоні (штат Північна Кароліна).

Він додав, що Гарріс потрібні ці дебати лише тому, що вона нібито програє.

"Тепер вона хоче провести дебати перед виборами на CNN, тому що вона сильно програє", - сказав Трамп.

CNN зазначає, що національні опитування, як і раніше, не виявляють явного лідера в гонці між Гарріс і Трампом.