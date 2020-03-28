Трамп хочет призвать 1 млн резервистов для борьбы с эпидемией коронавируса

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США подписал соответствующий указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предоставляющий Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности право задействовать резервистов для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что речь идет о привлечении около 1 млн человек.

Трамп также пообещал, что США произведут 100 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких за сто дней. По его словам, если США не потребуется такое количество вентиляторов, эта медтехника будет передана другим странам.

Кроме того, президент Трамп назначил своего советника по экономике Питера Наварро координатором по применению Закона о промышленном производстве в интересах обороны ( Defense Production Act). Трамп ранее задействовал этот закон для организации производства оборудования и товаров, необходимым для борьбы с эпидемией.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом COVID-19 в США превысило 100 тыс. человек.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act), предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.