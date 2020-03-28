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Трамп хоче призвати 1 млн резервістів для боротьби з епідемією коронавіруса

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 06:50
Трамп хоче призвати 1 млн резервістів для боротьби з епідемією коронавіруса
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США підписав відповідний указ

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що надає Міністерству оборони і Міністерству внутрішньої безпеки право задіяти резервістів для боротьби з епідемією коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що мова йде про залучення близько 1 млн осіб.

Трамп також пообіцяв, що США зроблять 100 тис. апаратів для штучної вентиляції легенів за сто днів. За його словами, якщо США не потрібна така кількість вентиляторів, ця медтехніка буде передана іншим країнам.

Крім того, президент Трамп призначив свого радника з економіки Пітера Наварро координатором по застосуванню Закону про промислове виробництво в інтересах оборони ( Defense Production Act). Раніше Трамп задіяв цей закон для організації виробництва обладнання і товарів, необхідних для боротьби з епідемією.

Раніше повідомлялося, що число заражених коронавірусом COVID-19 в США перевищила 100 тис. осіб.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act), який передбачає виділення допомоги американській економіці на рекордну суму в 2,2 трлн доларів.

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Новини України КоронавірусДональд Трамп
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