Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19

Ілюстративне фото (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Білий дім звинувачує Пекін у приховуванні точної інформації про поширення вірусу в Китаї

Сполучені Штати все ще мають намір відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху коронавірусу COVID-19. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Раніше США вже надсилали запити, які Китай відхилив. Білий дім звинувачує Пекін у приховуванні точної інформації про поширення вірусу в Китаї.

"Ми говоримо з Китаєм. Ми і раніше говорили про поїздку. Ми хочемо поїхати", - сказав Трамп.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, недооцінюючи як випадки зараження і смерті. Сполучені Штати Америки вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу.

Раняше президент США Дональд Трамп пообіцяв Китаю серйозні наслідки за приховування фактів про коронавірус.

Як писало РБК-Україна, розвідка США перевіряє версію про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Крім того, на ізраїльському ТБ заявили, що США попередили союзників про коронавірус ще в листопаді.

Зазначимо, раніше Трамп спростував, що американська розвідка попереджала його про загрозу коронавірусу ще в листопаді 2019.