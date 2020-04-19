ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп пригрозил Пекину санкциями за сокрытие информации о коронавирусе

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 02:21
Трамп пригрозил Пекину санкциями за сокрытие информации о коронавирусе
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон считает, что данные о заболеваемости коронавирусом в Китае искажены

Президент США Дональд Трамп пообещал Китаю серъезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе. Об этом он заявил в Белом доме на брифинге.

Официальные сведения о COVID-19 в Китае администрация амерканского президента считает "нереальными".

"Если выяснится, что власти Китая преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия", - подчеркнул Трамп.

Он также не исключил, что Пекин мог совершил ошибку не преднамеренно и это "не так страшно, как направленное сокрытие данных".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о программе помощи на 19 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда пойдут на продукты для наиболее пострадавшей от коронавируса части населения. Предусматривается также помощь в размере 16 млрд долларов американским фермерам, чтобы справиться с воздействием коронавируса.

РБК-Украина писало, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19.

Минздрав: летальность от COVID-19 среди пожилых людей превышает 5% Коронавирус подтвердили еще у трех пограничников
Новости Украины КитайДональд ТрампКоронавирус
News
On Top