США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре, - израильское ТВ

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США предоставили секретный доклад Израилю и союзникам по НАТО

Разведка США предупредила союзников о коронавирусе еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на местный Channel 12.

Сообщается, что спецслужбы США узнали о появлении коронавируса в Китае во второй неделе ноября и составили секретный документ. В докладе говорится, что в известность была поставлена администрация президента Дональда Трампа, "которая не посчитала это интересным", а также, что американская сторона поставила в известность НАТО и Израиль.

Также сообщается, что в ноябре израильские военные чиновники обсуждали возможность распространения вируса и его влияние на регион Ближнего Востока.

Отметим, на прошлой неделе ABC News сообщили, что разведка США предупреждала о коронавирусе в декабрьском отчете Национального центра медицинской разведки, однако неизвестно, идет ли речь об одном и том же отчете.

Напомним, ранее Дональд Трамп опроверг, что американская разведка предупреждала его об угрозе коронавируса еще в ноябре 2019.

Также сообщалось, что спецслужбы США проверяют версию о распространении COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.