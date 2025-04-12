Трамп хоче укласти 90 торгових угод за 90 днів, але успіх під сумнівом, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа поставила собі амбітну ціль - укласти 90 торгових угод за 90 днів. У експертів є сумніви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава торгового представництва Європейського Союзу Марош Шефчович 14 квітня прибуде до Вашингтона для термінових переговорів щодо тарифів, про які Трамп оголосив 2 квітня. ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трлн доларів, пише агентство.
Reuters зазначає, що коли Шефчович приїде, міністр фінансів США Скотт Бессент буде в Буенос-Айресі, щоб продемонструвати підтримку економічних реформ Аргентини, а не у Вашингтоні. При цьому на Аргентину припадає лише 16,3 млрд доларів загального річного товарообігу з США.
Відсутність Бессента викликає сумніви торгових експертів щодо того, наскільки ефективно адміністрація може керувати такою великою кількістю одночасних переговорів, а також стосовно загальних перспектив укладення 90 угод за 90 днів.
На початку квітня Трамп запровадив масштабні мита на імпорт. Цей крок спровокував заворушення у світі та на ринках. Низка країн пригрозили США контрзаходами у відповідь на мита.
Трамп заявляв, що міг би розглянути скасування чи зменшення мит для країн, якщо ті зроблять "феноменальну пропозицію".
Вже 9 квітня Трамп призупинив додаткові тарифи для низки країн, оскільки понад 75 країн звернулися до США з пропозицією переговорів. Для цих держав діятиме 10% мито. Президент США також заявляв, що готовий зробити винятки для більшості країн, але наголошував, що 10% митна ставка - це мінімум.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.