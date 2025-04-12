Трамп хоче укласти 90 торгових угод за 90 днів, але успіх під сумнівом, - Reuters

Глава торгового представництва Європейського Союзу Марош Шефчович 14 квітня прибуде до Вашингтона для термінових переговорів щодо тарифів, про які Трамп оголосив 2 квітня. ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трлн доларів, пише агентство.

Reuters зазначає, що коли Шефчович приїде, міністр фінансів США Скотт Бессент буде в Буенос-Айресі, щоб продемонструвати підтримку економічних реформ Аргентини, а не у Вашингтоні. При цьому на Аргентину припадає лише 16,3 млрд доларів загального річного товарообігу з США.

Відсутність Бессента викликає сумніви торгових експертів щодо того, наскільки ефективно адміністрація може керувати такою великою кількістю одночасних переговорів, а також стосовно загальних перспектив укладення 90 угод за 90 днів.