Трамп хочет заключить 90 торговых сделок за 90 дней, но успех под вопросом, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа поставила себе амбициозную цель - заключить 90 торговых соглашений за 90 дней. У экспертов есть сомнения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава торгового представительства Европейского Союза Марош Шефчович 14 апреля прибудет в Вашингтон для срочных переговоров по тарифам, о которых Трамп объявил 2 апреля. ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров США, объем двусторонней торговли с которым в прошлом году составил почти 1 трлн долларов, пишет агентство.
Reuters отмечает, что когда Шефчович приедет, министр финансов США Скотт Бессент будет в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономических реформ Аргентины, а не в Вашингтоне. При этом на Аргентину приходится лишь 16,3 млрд долларов общего годового товарооборота с США.
Отсутствие Бессента вызывает сомнения торговых экспертов относительно того, насколько эффективно администрация может управлять таким большим количеством одновременных переговоров, а также относительно общих перспектив заключения 90 соглашений за 90 дней.
В начале апреля Трамп ввел масштабные пошлины на импорт. Этот шаг спровоцировал беспорядки в мире и на рынках. Ряд стран пригрозили США контрмерами в ответ на пошлины.
Трамп заявлял, что мог бы рассмотреть отмену или уменьшение пошлин для стран, если те сделают "феноменальное предложение".
Уже 9 апреля Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран, поскольку более 75 стран обратились к США с предложением переговоров. Для этих государств будет действовать 10% пошлина. Президент США также заявлял, что готов сделать исключения для большинства стран, но подчеркивал, что 10% таможенная ставка - это минимум.
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