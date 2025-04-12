Трамп хочет заключить 90 торговых сделок за 90 дней, но успех под вопросом, - Reuters

Глава торгового представительства Европейского Союза Марош Шефчович 14 апреля прибудет в Вашингтон для срочных переговоров по тарифам, о которых Трамп объявил 2 апреля. ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров США, объем двусторонней торговли с которым в прошлом году составил почти 1 трлн долларов, пишет агентство.

Reuters отмечает, что когда Шефчович приедет, министр финансов США Скотт Бессент будет в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономических реформ Аргентины, а не в Вашингтоне. При этом на Аргентину приходится лишь 16,3 млрд долларов общего годового товарооборота с США.

Отсутствие Бессента вызывает сомнения торговых экспертов относительно того, насколько эффективно администрация может управлять таким большим количеством одновременных переговоров, а также относительно общих перспектив заключения 90 соглашений за 90 дней.