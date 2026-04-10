Трамп хоче терміново "поставити крапку" в Україні, але це непокоєть Європу, - The Guardian

У Європі побоюються, що Дональд Трамп вимагатиме від Києва відмови від територій задля швидкої перемоги. Європейські дипломати серйозно занепокоєні зміною риторики Вашингтона. Адміністрація Дональда Трампа може посилити тиск на Україну вже цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на матеріал видання The Guardian .

Восени у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу і Трампу потрібен швидкий результат, пише видання. Європейські чиновники бачать у цьому загрозу суверенітету України, бо Вашингтон може почати діяти агресивніше.

"Ви можете бачити, що у Трампа вичерпується терпіння і він хоче швидкого рішення", - заявив на умовах анонімності один із європейських чиновників.

Видання акцентує, що цього місяця до Києва можуть прибути спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зятя президента Джаред Кушнер. Це буде їхній перший візит з моменту початку нових мирних ініціатив.

Очікується, що вони спробують "перезавантажити" діалог. Проте в Європі цей візит сприймають насторожено. Існує ризик, що Київ поставлять перед фактом.

Інший європейський посадовець підкреслив:

"Зростає занепокоєння тим, що Трамп, бажаючи домогтися геополітичної перемоги перед проміжними виборами, може посилити тиск на Київ, щоб той відмовився від претензій на Донбас".

У Європі визнають, що ситуація на Близькому Сході лише погіршила стан справ. Війна в Ірані висвітлила глибокі розбіжності між США та Європою. Такого напруження не було з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

На думку опитаних чиновників, суперечки та складнощі виникли через фокусування США на Ірані й зменшення ресурсів на підтримку України стає менше. Крім того, Європа боїться залишитися сам на сам із російською загрозою.