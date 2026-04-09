Зеленський пояснив, чому Україна не може зробити наступний крок у переговорах про мир

17:52 09.04.2026 Чт
2 хв
Чого саме досі не надали союзники?
aimg Олена Чупровська
Зеленський пояснив, чому Україна не може зробити наступний крок у переговорах про мир Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна не отримала від партнерів гарантій безпеки - а без них говорити про наступний крок у мирному процесі немає сенсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Зеленський: Україна готує тристоронню мирну зустріч і чекає Віткоффа після свят

Донбас - не "клаптик" землі

Віце-президент США Джей Ді Венс раніше заявив, що переговори просуваються, але залишилося вирішити питання певного "клаптика" територій - маючи на увазі Донбас.

"Кожний квадратний метр нашої землі - це українська земля. І, при всій повазі до наших партнерів, точно не їхня", - відповів Зеленський.

За словами президента, якщо Україна залишить Донбас, Росія перетворить ці землі на майданчик для нових наступів.

Саме тому питання територій не може розглядатися як технічне чи компромісне.

"Перед тим, як щось робити, треба знати деталі, і мати детальні гарантії безпеки. Так, ми говоримо про детальні гарантії безпеки, але в нас їх просто немає", - додав Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський анонсував тристоронню зустріч щодо завершення війни - але остаточний формат поки не визначений.

Дату візиту американських переговорників очікують після великодніх свят.

Нагадаємо, паралельно Зеленський назвав головну паливну проблему для України - дизель. Президент запевнив, що країна заздалегідь домовилась із партнерами з Близького Сходу про поставки на рік уперед.

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
