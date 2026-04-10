Трамп хочет срочно "поставить точку" в Украине, но это беспокоит Европу, - The Guardian

В Европе опасаются, что Дональд Трамп потребует от Киева отказа от территорий ради быстрой победы. Европейские дипломаты серьезно обеспокоены изменением риторики Вашингтона. Администрация Дональда Трампа может усилить давление на Украину уже этой осенью.

Осенью в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс и Трампу нужен быстрый результат, пишет издание. Европейские чиновники видят в этом угрозу суверенитету Украины, потому что Вашингтон может начать действовать более агрессивно.

"Вы можете видеть, что у Трампа иссякает терпение и он хочет быстрого решения", - заявил на условиях анонимности один из европейских чиновников.

Издание акцентирует, что в этом месяце в Киев могут прибыть спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Это будет их первый визит с момента начала новых мирных инициатив.

Ожидается, что они попытаются "перезагрузить" диалог. Однако в Европе этот визит воспринимают настороженно. Существует риск, что Киев поставят перед фактом.

Другой европейский чиновник подчеркнул:

"Растет беспокойство тем, что Трамп, желая добиться геополитической победы перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев, чтобы тот отказался от претензий на Донбасс".

В Европе признают, что ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила положение дел. Война в Иране высветила глубокие разногласия между США и Европой. Такого напряжения не было с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

По мнению опрошенных чиновников, споры и сложности возникли из-за фокусировки США на Иране и уменьшения ресурсов на поддержку Украины становится меньше. Кроме того, Европа боится остаться один на один с российской угрозой.