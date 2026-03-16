Трамп хоче силою відкрити Ормузьку протоку: деталі нової операції

За даними чотирьох джерел видання, Трамп працює над створенням коаліції країн для відкриття Ормузької протоки та сподівається оголосити про це вже цього тижня.

Трамп також розглядає можливість захоплення критично важливого нафтового терміналу Ірану на острові Харг, якщо танкери залишатимуться заблокованими в Перській затоці.

У неділю Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що він "вимагає", щоб країни НАТО та інші країни-імпортери нафти, включаючи Китай, допомогли США забезпечити безпеку протоки.

"Ми розмовляємо з іншими країнами щодо патрулювання проток. Було б добре, якби інші країни патрулювали протоки разом з нами. Ми допоможемо. Ми отримуємо хорошу реакцію", – сказав Трамп.

Він також додав, що США ведуть переговори з сімома країнами, і згадав, що деякі вже відмовилися, водночас наголосивши, що місія "буде невеликою", оскільки в Ірану залишилося "дуже мало вогневої потужності".

У неділю Трамп також обговорив ці зусилля з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Це були насичені вихідні дипломатії між США та їхніми європейськими союзниками, а також країнами Перської затоки та Азії. Основна мета адміністрації Трампа – заручитися політичною підтримкою союзників щодо угруповання в Ормузькій протоці", - зазначило джерело Axios.

Високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що деякі оголосять про свою підтримку ідеї Білого Дому вже цього тижня, сформувавши те, що у США називають "Ормузькою коаліцією".

Країнам буде запропоновано надати військові кораблі, засоби командування та управління, безпілотники та інші військові засоби.