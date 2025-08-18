Трамп хоче швидкої угоди і буде тиснути на Україну, - Bloomberg

Сьогодні в Білому домі відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Оскільки лідер США має намір досягти швидкої мирної угоди, він буде тиснути на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, Трамп прийме Зеленського і кількох європейських лідерів, щоб обговорити умови потенційної мирної угоди.
Йдеться про угоду, яку він обговорював із главою Кремля Володимиром Путіним у п'ятницю на Алясці. Джерело розповіло, що тоді як США зосередяться на територіальних поступках, яких вимагає РФ, Київ прагнутиме зафіксувати можливі гарантії безпеки.
За словами інших джерел, Трамп під час телефонної розмови на вихідних заявив лідерам, що він відкритий для участі США в забезпеченні гарантій безпеки України.
Також він сказав союзникам, що хоче швидко досягти угоди і закликатиме Україну погодитися на це, поставивши за мету - провести зустріч Зеленського і Путіна протягом тижня.
Багато європейців, як пише Bloomberg, вважають цей графік "агресивним", враховуючи скільки питань залишаються невирішеними.
Також джерела повідомляють, що Трамп розкрив фрагменти своїх розмов із Путіним у розмові з лідерами союзників, хоча й без особливих подробиць.
Нагадаємо, що після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, американський лідер відійшов від ідеї припинення вогню в Україні і просуває повноцінну мирну угоду.
Як пояснив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зміна позиції пов'язана зі "значним" прогресом на переговорах США і Росії.
У ЗМІ є інформація, що Путін нібито згоден зупинити війну, але для цього є умови. Зокрема, РФ вимагає виведення ЗСУ з Донецької та Луганської областей, а в обмін Москва готова зупинити бої в Запорізькій і Херсонській областях.
Крім того, Росія нібито згодна обговорювати виведення своїх військ з невеликих районів у Сумській і Харківській областях.
При цьому, у Путіна є ще вимоги, які стосуються статусу російської мови і не тільки. Детальніше з цим можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
Віткофф вчора анонсував, що сьогодні в Білому домі на зустрічі із Зеленським будуть обговорюватися територіальні поступки на користь Росії.
Сам Зеленський вчора сказав, що будь-які територіальні питання повинні обговорюватися тільки лідерами країн під час тристоронньої зустрічі. За його словами, Росія поки що не демонструє ознак, що готова до неї.
Також він зазначив, що стартовою точкою для територіальних переговорів має бути поточна лінія фронту.
Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін пропонує Україні капітуляцію. Він додав, що сьогодні з Трампом буде "жорстка" дискусія.