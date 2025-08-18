Трамп хочет быстрой сделки и будет давить на Украину, - Bloomberg

Как пишет издание, Трамп примет Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы обсудить условия потенциальной мирной сделки.

Речь идет о соглашении, которое он обсуждал с главой Кремля Владимиром Путиным в пятницу на Аляске. Источник рассказал, что в то время как США сосредоточатся на территориальных уступках, требуемых РФ, Киев будет стремиться зафиксировать возможные гарантии безопасности.

По словам других источников, Трамп в ходе телефонного разговора на выходных заявил лидерам, что он открыт для участия США в обеспечении гарантий безопасности Украины.

Также он сказал союзникам, что хочет быстро достичь сделки и будет призывать Украину согласиться на это, поставив цель - провести встречу Зеленского и Путина а течение недели.

Многие европейцы, как пишет Bloomberg, считают этот график "агрессивным", учитывая сколько вопросов остаются нерешенными.

Также источники сообщают, что Трамп раскрыл фрагменты своих разговоров с Путиным в разговоре лидерами союзников я хотя и без особых подробностей.