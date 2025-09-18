Трамп хоче, щоб Європа "щось зробила" Китаю для закінчення війни в Україні

Зазначимо, США вже не вперше активно наполягають на тому, щоб країни G7 ввели тарифи до 100% проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. В тому числі США тиснуть на Європейський Союз, щоб в новому санкційному пакеті були прописані обмеження та мита проти Пекіна та Нью-Делі.

При цьому Євросоюз, як стало відомо нещодавно, дійсно готує обмеження проти Китаю та Індії, як головних фінансувальників російської економіки. Але є неприємний нюанс: найбільш "замазані" банки та НПЗ двох країн потраплять до "чорного списку" ЄС, але реальних санкцій та мит проти Пекіна та Нью-Делі ЄС не вводитиме.