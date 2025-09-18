Трамп хочет, чтобы Европа "что-то сделала" Китаю для окончания войны в Украине

Трамп выразил убеждение, что прекращение войны в Украине зависит от Китая в том числе, поскольку Пекин имеет влияние на Кремль.

"Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, я думаю, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине", - сказал американский президент.