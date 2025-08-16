Трамп хоче провести зустріч із Зеленським і Путіним 22 серпня, - Axios

Території в обмін на "мир"

Нагадаємо, що після саміту Трамп і Путін вийшли на прес-конференцію. Вони зробили низку заяв, але не відповідали на запитання журналістів.

Через деякий час Трамп дав інтерв'ю каналу Fox News, потім поговорив із Зеленським та європейськими лідерами, а також зробив низку постів у своїх соцмережах.

Зокрема, в інтерв'ю він порадив Зеленському "укласти угоду" з Росією, зазначивши, що це може бути результатом тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії. Він також зазначив, що розвиток подій залежить від українського президента.

Також він написав у соцмережах, що "всі дійшли" згоди, що найкращий спосіб завершити війну - це мирна угода, а не угода про перемир'я.

Крім цього, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що обговорили Трамп і Путін, і що він передав Зеленському та європейцям.

Зокрема, ЗМІ пишуть, що Путін готовий зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях в обмін на повний вихід ЗСУ з Донбасу. Крім того, американці вважають, що Путін готовий говорити про вихід військ РФ із Сумської та Харківської областей. Однак, як пишуть ЗМІ, Зеленський відмовився віддавати Донбас.

Крім того, вже відомо, що в понеділок президент України вирушить до Вашингтона, щоб говорити про завершення війни.

Зазначимо, що напередодні саміту Путіна і Трампа, американський лідер говорив, що має намір провести зустріч із главою Кремля, а слідом організувати тристоронній саміт.