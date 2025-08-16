Трамп хочет провести встречу с Зеленским и Путиным 22 августа, - Axios

Президент США Дональд Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже в следующую пятницу, 22 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Отметим, что в ночь с 15 на 16 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Основной темой переговоров была война в Украине и вопрос ее завершения.
Вскоре после саммита Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В нем он выразил желание "быстро" организовать трехстороннюю встречу.
"Трамп сообщил Зеленскому и другим участникам телефонного разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа", сообщили Axios два источника.
Также издание отмечает, что Путин публично не обещал провести такую встречу.
Напомним, что после саммита Трамп и Путин вышли на пресс-конференцию. Они сделали ряд заявлений, но не отвечали на вопросы журналистов.
Через некоторые время Трамп дал интервью каналу Fox News, потом поговорил с Зеленским и европейскими лидерами, а также сделал ряд постов в своих соцсетях.
В частности, в интервью он посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией, отметив, что это может быть результатом трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России. Он также отметил, что развитие событий зависит от украинского президента.
Также он написал в соцсетях, что "все пришли" к согласию, что лучший способ завершить войну - это мирная сделка, а не соглашение о перемирии.
Помимо этого в СМИ появилась информация о том, что обговорили Трамп и Путин, и что он передал Зеленскому и европейцам.
В частности, СМИ пишут, что Путин готов остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях в обмен на полный выход ВСУ с Донбасса. Кроме того, американцы считают, что Путин готов говорить о выходе войск РФ из Сумской и Харьковской областей. Однако, как пишут СМИ, Зеленский отказался отдавать Донбасс.
Кроме того, уже известно, что в понедельник президент Украины отправится в Вашингтон, чтобы говорить о завершении войны.
Отметим, что накануне саммита Путина и Трампа, американский лидер говорил, что намерен провести встречу с главой Кремля, а следом организовать трехсторонний саммит.