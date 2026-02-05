Трамп не хоче продовжувати стару "ядерну угоду" з РФ: що пропонує натомість

Трамп припустив, що замість того, щоб продовжувати "новий СНО" - на думку президента США, "погано укладену угоду Сполученими Штатами, яка, окрім усього іншого, грубо порушується", варто укласти нову ядерну угоду з РФ.

"Нам слід, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго", - написав він.

Договір СНО-3: що це таке

Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3) був укладений ще у 2010 році США та Росією та став продовженням серії аналогічних договорів (конкретніше - сьомим з 1972 року). Він діяв, як обмежувальний механізм для ядерних арсеналів США та Росії.

Згідно із договором, протягом усього терміну його дії сторони зобов'язувалися не перевищувати наступні ліміти розгорнутих ядерних озброєнь:

700 одиниць міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників;

1550 одиниць ядерних боєзарядів;

800 одиниць для розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.

У 2021 році попри серію загрозливих заяв 46-й президент США Джозеф Байден та російський диктатор Володимир Путін домовилися про продовження дії договору до 5 лютого 2026 року.