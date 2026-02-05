UA

Трамп не хоче продовжувати стару "ядерну угоду" з РФ: що пропонує натомість

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росії та Сполученим Штатам варто укласти "нову угоду" замість Договору про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

Читайте також: Чим загрожує припинення договору про обмеження ядерної зброї між США та Росією: відповідь експерта

Трамп припустив, що замість того, щоб продовжувати "новий СНО" - на думку президента США, "погано укладену угоду Сполученими Штатами, яка, окрім усього іншого, грубо порушується", варто укласти нову ядерну угоду з РФ.

"Нам слід, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго", - написав він.

Договір СНО-3: що це таке

Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3) був укладений ще у 2010 році США та Росією та став продовженням серії аналогічних договорів (конкретніше - сьомим з 1972 року). Він діяв, як обмежувальний механізм для ядерних арсеналів США та Росії.

Згідно із договором, протягом усього терміну його дії сторони зобов'язувалися не перевищувати наступні ліміти розгорнутих ядерних озброєнь:

  • 700 одиниць міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників; 
  • 1550 одиниць ядерних боєзарядів; 
  • 800 одиниць для розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.

У 2021 році попри серію загрозливих заяв 46-й президент США Джозеф Байден та російський диктатор Володимир Путін домовилися про продовження дії договору до 5 лютого 2026 року.

Чи можуть ще раз продовжити СНО-3

5 лютого офіційно припинив дію Договір про обмеження ядерних арсеналів США та Росії. Цікаво, що Путін раніше запропонував добровільно дотримуватися обмежень ще рік. Але Трамп заявив, що хотів би нову угоду, яка включала б також Китай.

Загалом Трамп ще під час першого терміну називав СНО-3 "поганою угодою" через те, що в документі не враховано ядерний арсенал Китаю. Тим часом останній активно нарощує ядерні арсенали. Зокрема Китай, за даними ЗМІ та експертів, рішуче налаштований мати щонайменше 1000 боєголовок до 2030 року.

Втім, попри розбіжності між сторонами, переговори щодо можливості ядерної угоди все ж таки ведуться. Зокрема є дані, що домовленість під назвою New START в Абу-Дабі обговорили спецпосланники Трампа та представники делегації РФ.

Детальніше про усі ризики припинення дії СНО-3, цілі Трампа та Росії - у матеріалі РБК-Україна "Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ".

