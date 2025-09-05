Трамп після розмови з Зеленським хоче поговорити з Путіним

Під час вечері Трампу задали питання чи планує він після сьогоднішнього телефонного дзвінка до президента України Зеленського найближчим часом поговорити з Путіним.

"Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних - ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни", - сказав Трамп.

Він наголосив, що війна Росії проти України стала для нього найскладнішою задачею. За словами Трампа, раніше йому вдалося врегулювати кілька затяжних конфліктів.

"Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна - 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив. Ця задача (війна РФ проти України - ред.) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо", - додав він.