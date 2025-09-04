ua en ru
США та ЄС терміново обговорять санкції проти російської нафти і газу, - президент Фінляндії

Четвер 04 вересня 2025 19:06
США та ЄС терміново обговорять санкції проти російської нафти і газу, - президент Фінляндії Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Радники президента США Дональда Трампа будуть терміново обговорювати з Євросоюзом можливість санкцій проти російської нафти і газу.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Стубб розкрив деталі сьогоднішньої телефонної розмови за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та лідерів країн "коаліції рішучих".

За словами фінського лідера, підхід Трампа полягає в тому, що Європа і США мають діяти разом у питанні санкцій і шукати шляхи, щоб зупинити військову машину Росії "економічними засобами".

"У цьому випадку є дві цілі - нафта і газ. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і найближчі радники президента Трампа обговорюватимуть це протягом наступних 24 годин", - додав Стубб.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше The Guardian з посиланням на неназваного чиновника Білого дому писало, що президент США Дональд Трамп під час сьогоднішнього дзвінка з європейськими лідерами заявив про необхідність повної відмови Європи від російської нафти.

За його словами, Трамп також хоче, щоб Європа покарала Китай за те, що він фінансує військові зусилля Росії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Трамп дуже незадоволений тим, що деякі країни Європи продовжують купувати російську нафту.

При цьому, за словами Зеленського, Угорщина і Словаччина скаржилися американському лідеру, коли українські захисники вдарили по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" на території РФ.

