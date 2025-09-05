Трамп после разговора с Зеленским хочет поговорить с Путиным

Во время ужина Трампу задали вопрос планирует ли он после сегодняшнего телефонного звонка к президенту Украины Зеленскому в ближайшее время поговорить с Путиным.

"Да, буду. Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна была быть одной из самых легких... Вы знаете это ощущение, когда думаешь, что что-то будет легче. Оказывается, что это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна была быть легче, из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и все остальное... Я думал, что это будет катастрофа между Россией и Украиной, где на этой неделе погибло 7014 человек. В большинстве случаев это солдаты, несколько (гражданских - ред.) из Киева, относительно немного, но в основном солдаты. И они гибнут в таких масштабах, которых мы не видели со времен Второй мировой войны", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что война России против Украины стала для него самой сложной задачей. По словам Трампа, ранее ему удалось урегулировать несколько затяжных конфликтов.

"Но это оказалось самым сложным из всего. Вы знаете, я урегулировал три войны. Одна длилась 31 год. Много людей погибло, 10 миллионов человек. Другая длилась 34 года, а еще одна - 37 лет. Они продолжались, и люди говорили, что их невозможно решить, а я их решил. Эта задача (война РФ против Украины - ред.) оказалась сложнее, но мы ее решим. Мы все уладим", - добавил он.