Трамп хоче переглянути договір про кордон між США та Канадою, - NYT

Під час однієї з розмов Трампа з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, американський президент заявив, що не вважає чинним договір, який визначає кордон між США та Канадою.

Ба більше, він заявив, що хоче його переглянути хоч і не надав жодних додаткових пояснень.

Договір про кордон, про який згадав Трамп, був укладений у 1908 році та ззакріпив міжнародний кордон між Канадою, яка тоді була британським домініоном, і Сполученими Штатами.

Трамп також висловив бажання переглянути домовленості щодо спільного використання озер і річок між країнами, що регулюється кількома угодами. Раніше він уже висловлював інтерес до цієї теми.

Канадські посадовці сприйняли ці заяви серйозно, особливо з огляду на те, що Трамп вже публічно заявляв про намір "поставити Канаду на коліна".