Трамп хоче переглянути договір про кордон між США та Канадою, - NYT

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не визнає чинним договір, який визначає кордон між США та Канадою. Він висловив намір переглянути цей документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Під час однієї з розмов Трампа з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, американський президент заявив, що не вважає чинним договір, який визначає кордон між США та Канадою.
Ба більше, він заявив, що хоче його переглянути хоч і не надав жодних додаткових пояснень.
Договір про кордон, про який згадав Трамп, був укладений у 1908 році та ззакріпив міжнародний кордон між Канадою, яка тоді була британським домініоном, і Сполученими Штатами.
Трамп також висловив бажання переглянути домовленості щодо спільного використання озер і річок між країнами, що регулюється кількома угодами. Раніше він уже висловлював інтерес до цієї теми.
Канадські посадовці сприйняли ці заяви серйозно, особливо з огляду на те, що Трамп вже публічно заявляв про намір "поставити Канаду на коліна".
Нещодавно Трамп висловився, що він може використати "економічну силу", аби зробити Канаду 51-м штатом США. При цьому відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, Трамп зазначив, що для гіпотетичного приєднання Канади до США він не розглядає можливість використання військової сили.
Зауважимо, що раніше цього місяця канадський прем'єр заявив, що США розпочали торгову війну проти Канади.
Нагадаємо, що нові 25% мита президента США Дональда Трампа на товари з Мексики та Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% набули чинності 4 березня.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум анонсувала, що її країна відповість на мита, запроваджені Сполученими Штатами, і введе відповідні тарифи на американські товари.
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