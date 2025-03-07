Трамп хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой, - NYT

Во время одного из разговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, американский президент заявил, что не считает действующим договор, который определяет границу между США и Канадой.

Более того, он заявил, что хочет его пересмотреть хоть и не предоставил никаких дополнительных объяснений.

Договор о границе, о котором упомянул Трамп, был заключен в 1908 году и закрепил международную границу между Канадой, которая тогда была британским доминионом, и Соединенными Штатами.

Трамп также выразил желание пересмотреть договоренности по совместному использованию озер и рек между странами, что регулируется несколькими соглашениями. Ранее он уже выражал интерес к этой теме.

Канадские чиновники восприняли эти заявления серьезно, особенно учитывая то, что Трамп уже публично заявлял о намерении "поставить Канаду на колени".