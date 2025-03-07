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Трамп хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой, - NYT

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не признает действующим договор, который определяет границу между США и Канадой. Он выразил намерение пересмотреть этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Во время одного из разговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, американский президент заявил, что не считает действующим договор, который определяет границу между США и Канадой.

Более того, он заявил, что хочет его пересмотреть хоть и не предоставил никаких дополнительных объяснений.

Договор о границе, о котором упомянул Трамп, был заключен в 1908 году и закрепил международную границу между Канадой, которая тогда была британским доминионом, и Соединенными Штатами.

Трамп также выразил желание пересмотреть договоренности по совместному использованию озер и рек между странами, что регулируется несколькими соглашениями. Ранее он уже выражал интерес к этой теме.

Канадские чиновники восприняли эти заявления серьезно, особенно учитывая то, что Трамп уже публично заявлял о намерении "поставить Канаду на колени".

Недавно Трамп высказался, что он может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. При этом отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Трамп отметил, что для гипотетического присоединения Канады к США он не рассматривает возможность использования военной силы.

Заметим, что ранее в этом месяце канадский премьер заявил, что США начали торговую войну против Канады.

Напомним, что новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20% вступили в силу 4 марта.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум анонсировала, что ее страна ответит на пошлины, введенные Соединенными Штатами, и введет соответствующие тарифы на американские товары.

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