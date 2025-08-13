Трамп хоче домогтися перемир'я в Україні під час зустрічі з Путіним, - Макрон

Плани Трампа на зустріч

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він розраховує домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення вогню між РФ і Україною. Такий сценарій американський лідер вважає позитивним.

Також Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоди без участі України.

Американський лідер також вважає, що для миру необхідно буде провести "обмін територіями" між Україною і Росією. У ЗМІ на цьому тлі з'явилися чутки, що Москва захоче роздобути Донецьку і Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на таку пропозицію, пообіцяв, що Україна не буде виводити свої війська з Донецької області.