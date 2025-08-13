Трамп хочет добиться перемирия в Украине во время встречи с Путиным, - Макрон

Планы Трампа на встречу

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он рассчитывает договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня между РФ и Украиной. Такой сценарий американский лидер считает позитивным.

Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным сделки без участия Украины.

Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией. В СМИ на этом фоне появились слухи, что Москва захочет заполучить Донецкую и Луганскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такое предложение, пообещал, что Украина не будет выводить свои войска из Донецкой области.