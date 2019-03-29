Трамп грозит закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Мексике закрытием границы на следующей неделе. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что Мексика должна немедленно прекратить проникновение нелегалов в США.

"Демократы дали нам самые слабые иммиграционные законы в мире. У Мексики сильнее, они зарабатывают более 100 миллиардов долларов на Соединенных Штатах. Поэтому Конгресс должен изменить наши слабые иммиграционные законы сейчас, а Мексика должна остановить проникновение нелегалов в США через свою страну и нашу южную границу. Мексика на протяжении многих лет богатела за счет США... Если Мексика немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию в США через южную границу, я закрою границу или большие участки границы на следующей неделе… Мы теряем с ними столько денег… закрытие границы было бы хорошим решением", - заявил президент США.

Напомним, караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США. По данным миграционных служб, всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек.

Как писало РБК-Украина, через подкоп под забором на границе с Мексикой на территорию США прошли 376 мигрантов.

Добавим, 2 января через границу Мексики с США в первые часы нового года попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ.