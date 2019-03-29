Трамп погрожує закрити кордон з Мексикою на наступному тижні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Мексиці закриттям кордону наступного тижня. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Трамп підкреслив, що Мексика повинна негайно припинити проникнення нелегалів у США.

"Демократи дали нам найслабші імміграційні закони в світі. У Мексики сильніше, вони заробляють більше 100 мільярдів доларів на Сполучених Штатах. Тому Конгрес повинен змінити наші слабкі імміграційні закони зараз, а Мексика повинна зупинити проникнення нелегалів у США через свою країну і наш південний кордон. Мексика протягом багатьох років багатіла за рахунок США... Якщо Мексика негайно не зупинить усю нелегальну імміграцію у США через південний кордон, я закрию кордон або великі ділянки кордону наступного тижня… Ми втрачаємо з ними стільки грошей… закриття кордону було б хорошим рішенням", - заявив президент США.

Нагадаємо, караван мігрантів з Центральної Америки і Куби почав рух з півдня Мексики до кордону з США. За даними міграційних служб, усього в каравані налічується близько 1,2 тис. людей.

Як писало РБК-Україна, через підкоп під парканом на кордоні з Мексикою на територію США пройшли 376 мігрантів.

Додамо, 2 січня через кордон Мексики з США в перші години нового року спробували прорватися близько 150 мігрантів, прикордонники застосували сльозогінний газ.