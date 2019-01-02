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Американские пограничники применили газ против мигрантов из Мексики

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 04:35
Американские пограничники применили газ против мигрантов из Мексики
Фото: граница США с Мексикой (wikipedia.org/Phil Gingrey)

Около 150 мексиканцев пытались прорваться через границу

Через границу Мексики с США в первые часы нового года попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

25 человек были задержаны, остальным удалось убежать обратно на территорию Мексики.

В таможенной и пограничной службе США заявили, что силу пришлось применить, потому что пытавшиеся пересечь границу начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями.

По официальной информации, в толпе, против которой использовали газ, не было детей.

В то же время некоторые СМИ сообщили, что первые камни полетели в пограничников уже после того, как был применен газ.

Отмечается, что в районе Тихуаны до сих пор находится много людей, прибывших к границе в составе миграционного каравана из Мексики, которые рассчитывают получить убежище в Соединенных Штатах.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отверг обвинения в том, что его администрация несет ответственность за случаи смертей детей иммигрантов, задержанных на границе между США и Мексикой. 

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