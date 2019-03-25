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Караван мигрантов движется по Мексике к США

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 09:28
Караван мигрантов движется по Мексике к США
Фото: мигранты (GettyImages)

Всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек

Караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По данным миграционных служб, всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек. Мигранты движутся из города Тапачула на границе с Гватемалой в сторону США.

Издание пишет, что утром 23 марта большая группа людей направилась в сторону мексиканского города Уистла южного штата Чьяпас. Отмечается, что по данному маршруту следовали предыдущие караваны, направляющиеся на север.

Ранее сообщалось, что через подкоп под забором на границе с Мексикой на территорию США прошли 376 мигрантов.

Напомним, 2 января через границу Мексики с США в первые часы нового года попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отверг обвинения в том, что его администрация несет ответственность за случаи смертей детей иммигрантов, задержанных на границе между США и Мексикой. 

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