В США из Мексики через подкоп на границе прошли 376 мигрантов

Фото: мигранты (abcnews.go.com)

Мигранты сдались властям и попросили предоставить им политическое убежище

Через подкоп под забором на границе с Мексикой на территорию США прошли 376 мигрантов. Об этом заявили в Службе таможенного и пограничного контроля (USCBP), сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Мигранты сдались властям и попросили предоставить им политическое убежище.

По данным службы, 179 мигрантов - дети, 30 из них были без сопровождения родителей или других родственников.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что к границе США направляется еще один большой караван мигрантов.

Президент США считает, что некоторые из мигрантов, которые пересекают южную границу США, станут "большим сюрпризом" для Штатов.

Отметим, 15 января Трамп уже сообщал, что к границе США движется новый караван мигрантов из Гондураса.