Трамп готовит визит Лукашенко в США и называет его своим "хорошим другом"

Спецпредставитель президента США по делам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск, где обсудил возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belsat .

"Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы ее организовать. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) постоянно вспоминает президента Лукашенко как своего хорошего друга, уважаемого мирового лидера", - подчеркнул Коул.

Спецпредставитель Трампа добавил, что обсудил с белорусским диктатором, что он думает о конфликте на Ближнем Востоке и как он может решиться.

"Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совсем другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США", - подчеркнул Коул.

Что предшествовало

Сегодня, 19 марта, спецпредставитель Трампа Джон Коул прибыл с визитом в Минск для встречи с белорусским диктатором, которая состоялась во Дворце Независимости

Стороны обсудили нормализацию работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных. При этом Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".