Трамп готовит визит Лукашенко в США и называет его своим "хорошим другом"

15:09 19.03.2026 Чт
Соединенные Штаты считают "ценным" мнение белорусского диктатора по Ирану
Валерий Ульяненко
Спецпредставитель президента США по делам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск, где обсудил возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты.

Читайте также: Лукашенко освободил более 50 политзаключенных на фоне снятия санкций с "Белавиа"

"Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы ее организовать. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) постоянно вспоминает президента Лукашенко как своего хорошего друга, уважаемого мирового лидера", - подчеркнул Коул.

Спецпредставитель Трампа добавил, что обсудил с белорусским диктатором, что он думает о конфликте на Ближнем Востоке и как он может решиться.

"Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совсем другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США", - подчеркнул Коул.

Что предшествовало

Сегодня, 19 марта, спецпредставитель Трампа Джон Коул прибыл с визитом в Минск для встречи с белорусским диктатором, которая состоялась во Дворце Независимости

Стороны обсудили нормализацию работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных. При этом Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".

Что известно о Коуле

Спецпосланник США Джон Коул был назначен на эту должность в ноябре 2025 года. Он уже провел несколько раундов белорусско-американских переговоров.

За это время Коул способствовал освобождению около 100 заложников, включая политзаключенных. Прошлые встречи Коула-Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.

В декабре 2025 года по итогам переговоров в Беларуси Джон Коул сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.

