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Трамп готує "винагороду" для Путіна за дотримання перемир'я з Україною, - WSJ

14:30 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з новою вигідною для Кремля пропозицією, якщо той виконає вимогу Вашингтона щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як вдалося дізнатися журналістам, українські та європейські посадовці обурені нещодавні діями та рішеннями Трампа.

На переконання політиків у Києві та Брюсселі, президент США обрав хибний підхід до мирних переговорів. Вони впевнені, що завершити війну можна лише посилюючи тиск на Росію, а не на Україну.

Україна та ЄС також знають, що Путін використає будь-яку економічну підтримку з боку США для поповнення російського воєнного бюджету та продовження бойових дій.

14 жовтня український лідер Володимир Зеленський заявив, що відчуває себе зрадженим через пропозицію Трампа купувати дизельне пальне у Росії.

"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера... Ми не можемо бути слабкими. Інакше ми не зможемо вижити", - наголосив Зеленський.

Однак проблема полягає в тому, що поки Трамп не збирається зупинятися у своїх спробах "задобрити" главу Кремля.

Інсайдери у Білому домі повідомили ЗМІ, що американський президент планує знизити інтенсивність бойових дій між Росією та Україною, а потім запропонувати Путіні нові угоди.

Згідно з даними джерел, вони передбачатимуть економічні та політичні переваги для Росії в обмін на дотримання тривалішого припинення вогню з Україною. Про що конкретно йдеться - наразі не розкривається.

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Війна Росії проти УкраїниПеремир'я Росії та УкраїниДональд ТрампВолодимир Путін