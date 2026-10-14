Трамп "розлючений" і може зупинити обмін розвідданими з Україною, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп усе-таки може ухвалити рішення про припинення обміну розвідувальними даними з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor .

Одне з джерел у Білому домі стверджує, що наразі Трамп активно обмірковує цю ідею.

Хоча остаточного рішення президент США поки не ухвалив, обговорення такої можливості в його оточенні стають дедалі частішими.

Примітно, що в адміністрації Трампа думки з цього питання розділилися. Так, директор ЦРУ Джон Реткліфф виступає проти цієї ідеї. Як відомо, він вважається одним із найпослідовніших прихильників України серед американських посадовців.

"Трамп розлючений. Він міг би віддати наказ зробити це (зупинити обмін розвідданими з Україною, - ред.)", - заявило анонімне джерело.

За словами інсайдера, президенту США пропонують заблокувати обмін розвідувальними даними, щоб зірвати удари ЗСУ по Росії.

Важливо зазначити, що у 2025 році Трамп уже ненадовго призупиняв обмін розвідданими з Україною після напруженої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Однак згодом цей процес відновився.