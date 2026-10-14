"Це зрада України": група сенаторів вимагає від Трампа скасувати угоду з Путіним

Дванадцять сенаторів США від обох партій звернулися до президента Дональда Трампа з листом, у якому вимагають скасувати скандальну домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті сенатора-демократа Річарда Блюменталя.

Звернення до очільника Білого дому підписали шестеро демократів: Річард Блюменталь, Кріс Кунс, Дік Дурбін, Джек Рід, Джин Шахін і Шелдон Вайтхаус.

Також свої підписи поставили шестеро республіканців: Алан Армстронг, Сьюзан Коллінз, Джон Корнін, Мітч Макконнелл, Ліза Мурковскі та Том Тілліс.

Сенатори звернули увагу на те, що дозвіл для Росії вільно продавати власне дизельне паливо на світових ринках - це не прото шкода інтересам безпеки США, а й також публічна зрада України та всього її народу.

"Ця угода є подарунком для нашого ворога та зрадою наших союзників; її потрібно скасувати", - вимагають від Трампа автори листа.

Окрім того, сенатори закликали главу Білого дому негайно запровадити санкції, передбачені нещодавно ухваленим "Законом Ліндсі Грема".

"Ці повноваження вимагають від вас чинити економічний тиск на Росію та головних пособників її війни, зокрема Китай, і тим самим зміцнити вашу переговорну позицію, щоб швидко покласти край цьому руйнівному конфлікту", - наголосили автори звернення.

На тлі останнії подій сенатори нагадали Трампу, що мир в Україні має бути досягнутий на справедливих умовах із гарантіями захисту демократичних цінностей, суверенітету та безпеки країни.

Автори листа наголосили, що США повинні бути оплотом свободи проти тиранії, а не посібником тирана Путіна.

"Вийдіть із цієї угоди, скасуйте Генеральну ліцензію №135 та реалізуйте повноваження, передбачені Законом Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", - вимагають сенатори від Трампа.